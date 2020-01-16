شاهد..منافسة أهلاوية زملكاوية بين شيكابالا ورمضان صبحى فى "دلع الأطفال"

وأهدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك هدفه الأول فى النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز إلى مولوده الأول "أدم"، الذى رزق به فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، ليداعبه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق عبر "تويتر"، قائلاً له، "آدم ده كان جه من 2007"، ليداعبه الأباتشى قائلاً، "وندمنا على ما فعلنا فى 2007".

وأحرز شيكابالا هدفه الأول فى النسخة الحالية بالدورى فى مرمى الجونة خلال المباراة التى أقيمت جمعت الفريقين أمس، الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها شيكابالا والمغربى محمد أوناجم بواقع هدف لكل لاعب.

هدف شيكابالا فى الدورى هو الأول للأباتشى بعد سنتين و6 أشهر بالتمام والكمال فى تلك المسابقة، حيث كان آخر أهداف شيكابالا فى الدورى العام تحديداً أمام المصرى يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد فى فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان، ورحل شيكابالا بعدها عن الزمالك إلى الرائد السعودى ثم الاحتراف بالدورى اليونانى، وعاد للزمالك بداية العام وسجل أول أهدافه أمام ديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا، ليفتتح أهدافه بالأمس فى الدورى هذا الموسم ـمام الجونة بتصويبه صاروخية سكنت شباك الغرباوى حارس الفريق الساحلى ليعود الفهد الأسمر للتسجيل بعد غياب دام لعامين وسبعة أشهر.