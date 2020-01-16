شاهد..منافسة أهلاوية زملكاوية بين شيكابالا ورمضان صبحى فى "دلع الأطفال"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الكروية فى الساعات القليلة الماضية منافسة أهلاوية زملكاوية ليس فى منافسات دوري الابطال الافريقى أو الايجيبشن ليج وإنما على صعيد "دلع الاطفال" بين الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك ومنتخب مصر ورمضان صبحى نجم الاهلى وقائد المنتخب الاولمبى ، حيث خصص كل منهما وقته لدلع مولوده الأول حيث رزق الفهد الاسمر بمولوده الأول "أدم" منذ فترة قليلة ورزق العفيجى بمولوده الأول "زين" منذ فترة قليلة أيضاًَ .*رمضان صبحى ولحظات رائعة مع زين
لحظات أبوية رائعة يستمع فيها رمضان صبحى، لاعب النادى الاهلى، مع أبنه زين، حيث نشر فيديو يلعب فيه مع أبنه زين، عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً :"قضاء بعض الوقت مع أبنى" وتفاعل عدد من جمهور الفنان رمضان صحبى، حيث علق أحمد السيد :" ربنا يخليهولك وتفرح بيه، وكتب آخر:" يا روحي ربنا يبارك فيه يا رب"، وأضاف آخر :" وقفه ع الكورة بقى".
*شيكابالا وهدية خاصة لـ "أدم"
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وأهدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك هدفه الأول فى النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز إلى مولوده الأول "أدم"، الذى رزق به فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، ليداعبه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق عبر "تويتر"، قائلاً له، "آدم ده كان جه من 2007"، ليداعبه الأباتشى قائلاً، "وندمنا على ما فعلنا فى 2007".
وأحرز شيكابالا هدفه الأول فى النسخة الحالية بالدورى فى مرمى الجونة خلال المباراة التى أقيمت جمعت الفريقين أمس، الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها شيكابالا والمغربى محمد أوناجم بواقع هدف لكل لاعب.
هدف شيكابالا فى الدورى هو الأول للأباتشى بعد سنتين و6 أشهر بالتمام والكمال فى تلك المسابقة، حيث كان آخر أهداف شيكابالا فى الدورى العام تحديداً أمام المصرى يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد فى فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان، ورحل شيكابالا بعدها عن الزمالك إلى الرائد السعودى ثم الاحتراف بالدورى اليونانى، وعاد للزمالك بداية العام وسجل أول أهدافه أمام ديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا، ليفتتح أهدافه بالأمس فى الدورى هذا الموسم ـمام الجونة بتصويبه صاروخية سكنت شباك الغرباوى حارس الفريق الساحلى ليعود الفهد الأسمر للتسجيل بعد غياب دام لعامين وسبعة أشهر.
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