شكرا لقرائتكم خبر عن البطل المصرى كيشو يهزم لاعب تركيا ويتأهل لنصف نهائى بطولة إيطاليا للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة ، إلى نصف نهائى بطولة إيطاليا الدولية بعد تغلبه على لاعب تركيا بنتيجة 7/10 فى منافسات وزن تحت 72 كجم. وحقق لاعبو المنتخب ميداليتين فى البطولة، حيث حقق عبداللطيف منيع الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب فنزويلا 4/0، بينما حقق أبو حليمة الميدالية الفضية والمركز الثانى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد مصطفى، ووائل حمودى، ومحمد ابراهيم كيشو، وأبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى، ويرافقهم أشرف حافظ ال ى يتولى تدريب منيع ، و محمد ابراهيم زقلط مدرب لباقى اللاعبين ، و احمد عمارة عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسا للبعثة .

محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الآن بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرين الماضيين.

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وتشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية والنسائية .

ومن المقرر أن يستقر مسئولو اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكذلك البعثة الإدارية والفنية ورئيس البعثة.

كان كرم جابر لاعب منتخب المصارعة والبطل الأولمبى، اعتذر عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، والذى كان قد أعلن عن تفكيره العودة مرة أخرى إلى حلبات المصارعة والمشاركة فى البطولات المؤهلة لطوكيو لإحراز ميدالية أولمبية ثالثة تضاف للميداليات التى أحرزها من قبل، وكان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية لندن 2012.