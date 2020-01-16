شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية لمنتخبات المينى فوتبول والان مع تفاصيل الخبر

وسيكون واحد من أهم قصور مصر التاريخية شاهدًا على مراسم قرعة البطولة التى تجرى على الأراضى المصرية السبت المقبل للمرة الأولى، إذ تنطلق بمشاركة ثمانية منتخبات فى 28 من فبراير المقبل، تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشهد حفل القرعة وفد الاتحاد العربى ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء فى الاتحاد العربى وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفنى لمنتخب مصر للمينى فوتبول، بعدما استقر أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول على كافة أعضائه عقب لقاءات عدة واجتماعات واتصالات قام بها رئيس الاتحاد مع عدد كبير من المدربين من أجل تشكيل جهاز فنى كبير قادر على حصد البطولات.

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يذكر أن أحمد سمير يشغل منصب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الافريقى للمينى فوتبول ورئيس لجنة من أهم لجانه وهى لجنة التطوير والاستراتيجيات، كما يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العربى للمينى فوتبول المكلفبلجنة التطوير والاستراتيجيات .

"مينى فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا كرة القدم داخل الصالات فى قواعدها وحجم الكرة التى تلعب بها، ولدت هذه الرياضة فى كندا، وانتشرت فى 1980 فى أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة فى أمريكا الجنوبية عام 2013 تأسس اتحاد دولى للعبة هو (WMF) فى مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكى فيليب جودا .

وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، و2019 بأستراليا، ويضم الاتحاد الدولى للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الأفريقى 23 دولة، وللعبة بطولاتها المتعددة فتشمل: كأس عالم، وكأس قارات، وكأس عالم للانديه، وامم افريقيا، واسيا، وأوروبا، وكوبا امريكا، والبطوله العربيه التى ستستضيفها مصر.