شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتى يتحمل تكلفة تذاكر سفر الأهلى والزمالك لخوض مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم سيتحمل تقريبًا تكاليف تذاكر انتقالات الاهلى والزمالك قبل مباراة السوبر المقرر لها يوم 20 فبراير المقبل، موضحاً أن إقامة السوبر خارج مصر يرفع القيمة التسويقية للكرة المصرية.

وقال فضل، فى تصريحات إذاعية، "عندما عرضت الإمارات إقامة مباراة السوبر على أرضها تمت دراسة العرض ماديًا وفنيًا وبعدها وقع الاختيار عليها، وتم توقيع عقد إقامة مباراة السوبر المصرى بدولة الإمارات، بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، وعارف العوانى أمين عام مجلس أبوظبى الرياضي، ونصت بنود الاتفاق على رفع المكافآت للأندية، ويحصل المركز الأول على 500 ألف درهم و300 ألف درهم للمركز الثانى.

وتطرق فضل للحديث عن تطبيق تقنية الـ var فى الدورى المصرى، قائلا، "تدريب الحكام على هذه التقنية يستغرق 4 أشهر، لكن تم ضغط مدة التدريب لتصل إلى 28 يوماً، وهناك رهبة بالتأكيد من قبل الحكام أثناء تطبيق هذه التقنية لكن المصريين ينجحون فى أى تحدٍ".

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واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، وقام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، وتم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى، الذى شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذى تضمن إقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده اليوم الأربعاء.

ووعدت شركة بريزنتيشن بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر، وأن يكون امتدادًا للظهور فى المحافل المحلية والدولية بشكل مميز كما كانت العادة فى بطولتى أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.