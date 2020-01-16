7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها إعلان الأهلى رسميا عن التعاقد مع السنغالى اليو بادجى، وتأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد فى البطولة العربية، وتحديد يوم 24 يناير موعدا لمباراة الزمالك ومازيمبى فى دورى الأبطال.

الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا بتحديد 24 يناير موعداً لمواجهة مازيمبى

تلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بإقامة لقاء الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى يوم 24 من شهر يناير الجارى، وذلك بدلا من يوم 25 من نفس الشهر، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وتضمن الخطاب أن المباراة ستقام فى التاسعة مساءً دون تحديد الملعب.

الأهلي يعلن رسميًا ضم السنغالى أليو بادجى لمدة 4 سنوات ونصف

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، تعاقد الأهلى مع السنغالى أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة فى المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفنى.

تأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 48 ساعة فى البطولة العربية

قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى إطار مباريات دور الـ8 للبطولة العربية للأندية الأبطال "مباراة العودة"، والتى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، لتقام يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 باستاد الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة مساءً.

اتحاد الكرة يدرس تخصيص جائزة مالية لأفضل لاعب فى مباراة السوبر

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تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تخصيص جائزة مالية لأفضل لاعب فى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها فى الإمارات يوم 20 فبراير المقبل، على ستاد محمد بن زايد.

وتناقش اللجنة الخماسية مع الشركات الراعية للمباراة تخصيص جوائز فردية لأفضل لاعب "رجل المباراة"، وجائزة للاعب صاحب أفضل أخلاق، وجائزة للعب النظيف. وكشف محمد، أنه تقرر صرف 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة.

الأهلي يفرض عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى توقيع عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو، لاعب الفريق، لاعتراضه على قرارات الجهاز الفنى فى مباراة طنطا، وذلك فى إطار سياسية الالتزام التى يفرضها الجهاز الفنى على الفريق؛ وفقا للقواعد المعمول بها فى الأهلي، واعترض وليد أزارو على خروجه من قائمة مباراة طنطا أمس ليدخل فى مشادة مع رينيه فايلر قبل انطلاق المباراة.

كارتيرون يطلب تجهيز كاسونجو استعدادا للمصري بعد قيده

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من الجهاز المعاون تجهيز الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة مؤخرا، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي لعدم حصوله علي مستحقاته، وذلك تحسبا لاشراكه في مباراة المصري المقبلة بالدوري والمقرر لها الاثنين المقبل، حيث يدرس كارتيرون ضم كاسونجو لقائمة مباراة المصري في حالة انهاء إجراءات قيده قبل المباراة ، بعدما اكد المدير الفني الفرنسي لادارة النادي حاجة الفريق لمجهودات المهاجم الكونغولي، وضرورة قيده في قائمة الزمالك في يناير الجاري بدلا من التونسي حمدي النقاز الذي اعلن فسخ تعاقده مع الزمالك

ثنائى أفريقى يخضع للاختبار فى طلائع الجيش لتدعيم الدفاع

يخضع ثنائى أفريقى للاختبار فى صفوف طلائع الجيش تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط الدفاع الذى يعانى فى مسابقة الدورى، بعدما تلقى الفريق 18 هدفاً فى 13 مباراة، وحرص طارق يحيى المدير الفنى للطلائع على إشراك الثنائى الأفريقى فى ودية فاركو التى خسرها الفريق بثنائية للحكم على قدراتهم قبل اتخاذ القرار النهائى للتعاقد معهم من عدمه .