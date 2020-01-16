- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم بادجى.. "اللغة الفرنسية" تحكم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
"الفرنسية" باتت اللغة الأجنبية الأولى فى الفريق تقريباً بسبب تحدث معظم الأجانب بها حيث يتحدث النيجيرى جونيور أجايى الإنجليزية فيما يتحدث الأنجولى جيرالدو البرتغالية.
سيطرة اللغة الفرنسية على الأجانب فى الأهلي خلال الفترة الحالية يُعيد للأذهان سيطرة اللغة البرتغالية على فريق الكرة فى فترة من الفترات، وتحديداً خلال تولّي البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخى مسئولية تدريب الفريق، حينما كان الفريق يضم وقتها الثنائى الأنجولي فلافيو وجلبرتو، وتحدث الثنائى البرتغالية، كمان كان يضم الفريق وقتها أكثر من لاعب أجنبى يتحدث البرتغالية منهم البرازيلى جلبرسون بينيو ومواطنه فابيو جونيور.
الأهلي تعاقد مع بادجي أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويقوم مسئولو الاهلي بقيد الصفقة السنغالية الجديدة خلال الساعات المقبلة محلياً وأفريقياً، ونجح الاهلي في ضم بادجي عقب المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهى توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل في غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجي ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضم بادجى.. "اللغة الفرنسية" تحكم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.