شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السويس .. 7 أرقام لـ المصرى و أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساوى فريق المصرى مع نظيره أسوان فى الجانب الهجومى بـ 11 لكل منهما قبل مباراتهما فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى ، باللقاء الذى يقام باستاد الجيش بالسويس .

وتٌعد مواجهة اليوم صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التى حققها تماسيح النيل مع الجونة فى إطار نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف .

كان مجلس إدارة المصري قد أعلن تمسكه باستمرار ايهاب جلال رغم الخسارة التى تلقاها الفريق البورسعيدى أمام بيراميدز فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية ، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة.

وأصدر مجلس إدارة المصري بيانا يؤكد تمسكه باستمرار ايهاب جلال ونفي ان يكون المدير الفنى قد تقدم باستقالته ويهيب بجماهيره العظيمة عدم الالتفات إلى تلك الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في هذه الفترة الحرجة التي تستلزم تكاتف جميع المنتمين للنادي المصري خلف ناديهم كما هو العهد بهم دائمًا.

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ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع فيالرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.

نرصد 7 أرقام من مشوار الفريقين فى بطولة الدورى ..