شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. واقعة القميص ساعدت الأهلى فى ضم بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى عن التعاقد مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 4 مواسم ونصف.

أسباب كثيرة لعبت دورا فى تسهيل إجراءات انتقال الدبابة السنغالية صاحب الـ22 عاما للأهلي، رغم رغبة ناديه فى الإبقاء على اللاعب، الذى كان مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية والعربية قبل أن يظفر الأهلى بالتعاقد معه.

ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة فى المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

صفقة اليو بادجى ستكلف خزينة النادى مبلغ 2 مليون دولار رغم مطالبة ناديه فى الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار فى بداية المفاوضات لينجح أمير توفيق تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

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يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات، لاسيما وأن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر فى إتمام الصفقة، وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيدا تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أدائه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً عن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتميّز بها وحسم الأهلى الصفقة بشكل شبه نهائي.

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