شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: مندوب الفيفا أكد استيعاب الحكام لتدريبات الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، معسكر الحكام المقام حاليا باستاد القاهرة للتدريب على تقنية الفيديو التى سيتم تطبيقها فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى.

وعقد جمال محمد على جلسة مع مندوبى الشركة العالمية التى أمدت اتحاد الكرة بأجهزة الفار للتدريب عليها وكذلك مندوب الفيفا، واطمأن منهم على أن الحكام يستوعبون التدريبات بشكل جيد، لاسيما أنه تم تكثيف وضغط البرنامج لينتهى خلال 4 أسابيع وتحديدا يوم 8 فبراير المقبل.

كما عقد نائب رئيس اتحاد الكرة اجتماعا مع الحكام بحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، طالبهم خلالها بالتركيز فى التدريبات، مشدداً على ثقة اتحاد الكرة فيهم، كما تم التأكيد على دعم ومساندة الجبلاية للحكام.

وأكد الدكتور جمال محمد على فى لقائه مع الحكام، حرص الاتحاد على تطبيق التقنية لأن الدورى المصرى لكرة القدم أصبحت قيمته الاقتصادية عالية جداً، من حيث عقود اللاعبين والمدربين وتكلفة إقامة المباريات فى الاستادات وعقود الرعاية والبث التليفزيونى، ولابد من حصول كل فريق على حقه، مؤكداً أن تقنية الفار تأتى بالتوازى مع أهمية تطوير الحكم للياقته البدنية والمهارية.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إمكانية تطبيق تقنية الـvar، فى بعض مباريات الدورى فقط بداعى التكلفة الكبيرة، والتى تصل إلى 4 آلاف دولار فى المباراة الواحدة.

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وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن تطبيق تقنية الـvar سيكون فى كل مباريات الدورى منذ بداية تطبيقه حتى نهاية الموسم الجارى، فى جميع المباريات وليس فى مباريات بعينها.

وشدد مسئولو الجبلاية على أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل تكاليف تقنية الـvar كاملة، ولن تتحمل الأندية أو وزارة الرياضة أى مستحقات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ VAR بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمنى الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أى اقتراحات لها فى هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم فى نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.