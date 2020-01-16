شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى الإسكندرية، منذ قليل، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة سموحة السبت المقبل، فى الجولة الــ14 بمسابقة الدورى المحلى، وكان الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى قد أعلن قائمة لاعبيه والتى شهدت استدعاء عدد من الوجوه لأول مرة من بينهم كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف.

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خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.

بعيداً عما سبق قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى إطار مباريات دور الـ8 للبطولة العربية للأندية الأبطال "مباراة العودة"، والتى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، لتقام يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 باستاد الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة مساءً.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بلقاء الإياب بالدور ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.