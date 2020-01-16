شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صفقة انضمام أليو بادجي للأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو النادى الأهلي للإعلان عن ضم السنغالى أليو بادجى، مهاجم رابييد فيينا النمساوى، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق، مدير التعاقدات، مع النادى النمساوى واللاعب خلال الساعات الماضية، وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

كم كلفت صفقة بادجى خزينة الأهلى؟

إدارة النادى الأهلى، ممثلة فى أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات، نجحت فى إقناع نادى رابييد فيينا النمساوى لدفع قيمة صفقة أليو بادجى على مدار 24 شهر (سنتين)، بعد المفاوضات المكثفة التى قادها توفيق مع الجانب النمساوى خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة النادى الأهلى، فإن صفقة أليو بادجى ستكلف خزينة النادى 2 مليون دولار، رغم مطالبة ناديه بالحصول على 3 ملايين دولار فى بداية المفاوضات، لينجح أمير توفيق فى تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

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متى يشارك أليو بادجى مع الأهلي؟

يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

متى يصل أليو بادجى القاهرة؟

يصل أليو بادجى القاهرة اليوم، الخميس، تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً، فى الوقت الذى من المقرر أن يخضع اللاعب السنغالى للكشف الطبى غداً، الجمعة، على أن ينضم لتدريبات الأهلي مباشرة بعد اجتياز الكشف الطبى.

وما هى أبرز مميزات اليو بادجى؟

رحّب أليو بادجى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات، لاسيما أن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة، وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، وأكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيداً تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة، فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها.

ومن هو ضحية أليو بادجي فى الأهلي؟

استقر مسئولو الأهلي على قيد السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق الجديد، على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل، واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو أفريقياً.