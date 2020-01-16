"بالتقسيط على عام ونصف".. الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع صفقته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -ريهام حمدي:

أصبح السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي ثاني صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" .

وأعلن الأهلي رسمياً التعاقد مع السنغالي البالغ من العمر 22 عامًا لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي لـ"الخليج 365" إن ناديه تابع بادجي منذ فترة طويلة وتم عرضه على رينيه فايلر المدير الفني للنادي فور ترشيحه بصحبة عدد من المهاجمين الأخرين

وواصل " حصلنا على الضوء الأخضر للتفاوض مع بادجي بعد حصوله على إعجاب فايلر ليدرج اللاعب ضمن قائمة ثلاثية مختصرة نافسه أعضاءها ".

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وأضاف مدير التعاقدات بالأهلي أن بادجي وافق فوراً على عرض الأهلي مفضله على عروض أخرى مشيراً إلى أن اللاعب رأي أن الانتقال للعملاق الأحمر خطوة في مشوراه الكروي .

وكشف توفيق " العائق الوحيد بعد موافقة اللاعب كان طلبات نادي رابيد فيينا حيث أخذت المفاوضات وقت طويل إلى أن تم الأتفاق".

وتابع " الصفقة قيمتها 2 مليون يورو سيتم دفعهم على أقساط لمدة سنة ونصف".

وأنهى " بادجي سيجري الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة".

وكان بادجي قد انتقل إلى صفوف رابيد فيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018/2019 قادمًا من يورجوردينس السويدي بقيمة مليون ونصف المليون يورو.