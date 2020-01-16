صحفي نمساوي يتحدث لمصراوي عن .. "الطفل" بادجي والتصرف الساذج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تحدث ألكسندر هوبر، الصحفي النمساوي بصحيفة "كورير" عن السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأهلي الجديد، مؤكدًا أنه مثل الأطفال.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، عن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي بعقد يربطه بفريق القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف

وأثار بادجي أزمة كبير خلال الفترة الماضية عندم نشر صورة له على إنستجرام بقميص ريدبول سالزيبورج وهو المنافس اللدود لرابيد فيينا، الأمر الذي فجر موجة غضب بين الجماهير.

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ونفى ألكسندر من خلال تصريحات اليوم الخميس لـ"الخليج 365" أن يكون هناك سوء سلوك أو حتى تعمد من جانب اللاعب صاحب الـ22 عامًا في شراء عداوة جماهير ناديه.

وقال ألسكندر: "لقد حصل على قميص من باتسون داكا وقام بنشرها الأمر الذي أغضب الجماهير، لكنه تدارك الأمر وقام بالاعتذار عن هذا التصرف."

وأكمل: "من حكم متابعتي للنادي ولاعبيه، بادجي لم يكن لديه نية سيئة، يمكن أن نقول فقط أن أقدم على تصرف ساذج، بادجي مثل الأطفال، عندما تتحدث معه تجده شخص ظريف، هادئ جدًا ومحترم."

وقدم بادجي الاعتذار لجماهير ناديه حيث قال: "أتفهم الغضب من جانب الجماهير بعد هذه الواقعة بارتداء قميص المنافس، وأنا أعتذر عن هذا الموقف."