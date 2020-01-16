الأهلي يتعاقد مع السنغالي آليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى مطارالقاهرة مساء اليوم في السابعة.

ويجري بادجي الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

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وكشفت تقارير سنغالية عن القيمة المالية لانتقال آليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي، البالغ من العمر 22 عامًا وسيتقاضى 715 ألف يورو (مايوازي 800 ألف دولار) سنويًا.

من جانبه قال موقع "SPOX"، النمساوي إن صفقة بادجي ستكلف الأهلي 1.2 مليون يورو.

وكان بادجي قد انتقل إلى صفوف رابيد فيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018/2019 قادمًا من يورجوردينس السويدي بقيمة مليون ونصف المليون يورو.