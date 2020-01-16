محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على مهاجمه المغربي وليد أزارو بسبب تغيبه عن تدريات الفريق بدون إذن.
وكانت تدريبات فريق الكرة بالنادي الأهلي شهدت اليوم الخميس غياب أزارو بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الجهاز الفني لفريق الكرة قرر توقيع عقوبة مالية مغلظة على اللاعب.
وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن هذه الغرامة جاءت بسبب اعتراض اللاعب على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.
ولم يشارك المهاجم المغربي في مباراة الأهلي وطنطا، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بخمسة أهداف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الثالث عشر.
الفترة الماضية شهدت خروج أنباء عن اقتراب رحيل أزارو من الأهلي حيث يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر في تدعيم الجانب الهجومي.
وخاض صاحب الـ24 عامًا 11 مباراة مع الأهلي خلال هذا الموسم حيث سجل أربعة أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء رحيله.. قرار عاجل من الأهلي تجاه أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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