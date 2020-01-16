تقارير سنغالية تكشف قيمة انتقال بادجي للأهلي وراتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشفت تقارير سنغالية عن القيمة المالية لانتقال أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
واقترب الأهلي من حسم الصفقة، ومن المقرر أن يصل اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان الرسمي عن الصفقة.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السنغالية فإن البالغ من العمر 22 عامًا سيتقاضى 715 ألف يورو (مايوازي 800 ألف دولار) سنويًا.
من جانبه قال موقع SPOX النمساوي إن صفقة بادجي ستكلف الأهلي 1.2 مليون يورو.
وكان بادجي قد انتقل إلى صفوف رابيد فيينا خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018/2019 قادمًا من يورجوردينس السويدي بقيمة مليون ونصف يورو.
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