بطولة أفريقيا لليد.. مصر تسحق غينيا وتتصدر مجموعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
سحق منتخب مصر لكرة اليد نظيره الغيني بنتيجة 39-22 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في افتتاح مباريات بطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها تونس من 16 وحتى 26 يناير الحالي.
وتسيد منتخب مصر المباراة التي أقيمت على قاعة "الحمامات"، أنهى المنتخب المصري الشوط الأول لمصلحته 19-10 وواصل تفوقه في الشوط الثاني والذى أنهاه بفارق 8 أهداف.
ويلعب منتخبا الكونغو الديمقراطية وكينيا في الثالثة عصرًا، في نفس الجولة بصالة: "نابل" التي تقع بولاية نابل في تونس.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات: "غينيا، الكونغو الديمقراطية، وكينيا".
وقسمت الفرق المشاركة على 4 مجموعاتٍ، على أن يصعد البطل لأولمبياد طوكيو 2020، فيما يصعد السداسي الأول لبطولة العالم.
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