أعلن المدير الفني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة الهلال أمام الاتفاق في المباراة التي ستجمع بين الفريقين اليوم لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .. النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .. وجاء تشكيل الهلال للمباراة كالأتي : الحارس: المعيوف الدفاع: الشهراني - آل بليهي - محمد جحفلي - البريك Advertisements الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - جيوفينكو الهجوم: إدواردو - صالح الشهري - هتان باهبري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة الهلال أمام الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.