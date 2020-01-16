62 مليون جنيه قيمة صفقة بادجي في الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.
ولم يعلن الأهلي التفاصيل المالية للصفقة من جانب الناديين، وكلفت الصفقة النادي الأهلي بحسبمصادر موثوقة 3.5 مليون يورو بجانب راتب سنوي للاعب يبلغ 700 الف دولار.
وتصل قيمة الصفقة إلى 62 مليون جنيه مصري.
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