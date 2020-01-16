كيشو يتأهل لنهائي بطولة التصنيف العالمي للمصارعة بإيطاليا

تأهل البطل العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة إلى نهائي منافسات وزن 72 كجم ببطولة التصنيف العالمي للمصارعة Series Ranking والمقامة حاليا في إيطاليا. وتاهل كيشو لنهائي بطولة التصنيف العالمي بعد فوزه على بطل أوكرانيا في نصف النهائي بنتيجة 9 /6 في مباراة شهدت ندية وإثارة ونجح كيشو في حسمها لصالحه ليتأهل إلى النهائي. بطل أوكرانيا في نصف النهائي بنتيجة 9 /6 في مباراة شهدت ندية وإثارة ونجح كيشو في حسمها لصالحه ليتأهل إلى النهائي. وكان نجم منتخب مصر عبداللطيف منيع قد حقق الميدالية الذهبية في البطولة ، وحقق ابوحليمة الميدالية الفضية. منيع قد حقق الميدالية الذهبية في البطولة ، وحقق ابوحليمة الميدالية الفضية. بطولة Matteo pellicone "Series Ranking" هي احدي بطولات التصنيف العالمي للمصارعة ويشارك بها المصنفين العشرة الاول على مستوى العالم ومنهم المصري محمد ابراهيم كيشو الخامس عالميا الى جانب محمد ابو حليمة وعبداللطيف منيع.

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