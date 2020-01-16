بث مباشر مشاهدة مباراة المصري وأسوان اليوم 16-1-2020 في الدوري

تقدم وبابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة المصري وأسوان والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 16-1-2020 على ملعب استاد الجيش بالسويس في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . موعد مباراة المصري و أسوان والقناة الناقلة .. ستنطلق مباراة المصري ضد أسوان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ، السادسة بتوقيت السعودية ، السابعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة On Sport HD بصوت المعلق مؤمن حسن وقناة Time Sports HD بصوت المعلق أيمن الكاشف . مشاهدة مباراة المصري وأسوان بث مباشر ..

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