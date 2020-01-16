صور.. الإسماعيلي يغادر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

غادر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى إلى الإسكندرية منذ قليل ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري لمصري الممتاز.

وظهرت علامات الاصرار والتحدى على وجوه اللاعبين ، سعيًا لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الانتصار على الجيش بالجولة الماضية.

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته صباح اليوم الخميس قبل

التوجه للإسكندرية ، استعدادًا للقاء سموحة .

ويرغب الفرنسي ديديه جوميز تحقيق نتيجة إيجابية على حساب سموحة لتكرار سيناريو طلائع الجيش في الجولة الماضية التي حقق فيه الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الدراويش المركز العاشر في جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في خمسة

وتلقى الهزيمة في 6 وتعادل في مبارياتان.

وتضم قائمة الإسماعيلي المغادرة إلى الإسكندرية كلًا من..

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع: باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو.

خط الوسط: محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف.

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خط الهجوم: بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.