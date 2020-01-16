تدريبات منفردة لمهاجمي الإسماعيلي قبل المغادرة للإسكندرية

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته، صباح اليوم الخميس، قبل التوجه للإسكندرية، استعدادًا للقاء سموحة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
من المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي وسموحة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
شهد المران حضور المهندس تامر موسى، عضو مجلس الإدارة وعادل أبوجريشة عضو اللجنة الفنية بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
ركز الجهاز الفنى خلال المران على تخصيص تدريبات منفردة للمهاجمين من أجل زيادة الغلة التهديفية.
كما تم تنظيم تدريبات على الكرات الثابتة وسطتألق لافت للنظر لعماد حمدى ارتكاز الفريق.
ويرغب الفرنسي ديديه جوميز تحقيق نتيجة إيجابية على حساب سموحة لتكرار سيناريو طلائع الجيش في الجولة الماضية التي حقق فيه الفوز بهدفين مقابل هدف.
ويحتل الدراويش المركز العاشر في جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في خمسة وتلقى الهزيمة في 6 وتعادل في مباراتين.
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