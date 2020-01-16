أكد الجهاز الطبي لفريق المقاولون العرب، بقيادة وائل نبيل، جاهزية طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل للمشاركة مع الفريق أمام الأهلي.
يستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الـ١٤ من الدوري الممتاز.
أضاف، أن اللاعب تعافى من الإصابة منذ ٣ أسابيع، وأن سبب عدم مشاركة اللاعب في المباريات السابقة هو تفضيل الجهاز الفني لإراحة اللاعب، وعدم التعجل بمشاركته.
كان طاهر محمد وُجِد على مقاعد البدلاء خلال مباراة المقاولون والإسماعيلي، ضمن الأسبوع العاشر، التي انتهت بفوز المقاولون بهدفين من دون رد، لكن فضل عماد النحاس عدم الدفع به.
تعرض طاهر محمد لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال معسكر المنتخب الأولمبي، في شهر نوفمبر السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد مهاجم المقاولون جاهز لمباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.