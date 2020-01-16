طاهر محمد مهاجم المقاولون جاهز لمباراة الأهلي

أكد الجهاز الطبي لفريق المقاولون العرب، بقيادة وائل نبيل، جاهزية طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل للمشاركة مع الفريق أمام الأهلي.

يستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الـ١٤ من الدوري الممتاز.

أضاف، أن اللاعب تعافى من الإصابة منذ ٣ أسابيع، وأن سبب عدم مشاركة اللاعب في المباريات السابقة هو تفضيل الجهاز الفني لإراحة اللاعب، وعدم التعجل بمشاركته.

كان طاهر محمد وُجِد على مقاعد البدلاء خلال مباراة المقاولون والإسماعيلي، ضمن الأسبوع العاشر، التي انتهت بفوز المقاولون بهدفين من دون رد، لكن فضل عماد النحاس عدم الدفع به.

تعرض طاهر محمد لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال معسكر المنتخب الأولمبي، في شهر نوفمبر السابق.