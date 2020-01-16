جمال محمد علي يحضر تدريبات الحكام على تطبيق الفار

حرص الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، على حضور الدورة التدريبية للحصول على رخصة التحكيم الفار.

وأكد المحاضرون البرتغاليون المسؤلون من الشركة في إجابة سؤال د. جمال أن الحكام المصريين يتطورون ويفهمون بسرعة شديدة وان البرنامج ناجح

جدًا.

وأكد الدكتور جمال محمد علي في لقاءة بالـ٥٤ حكم أن حرص الاتحاد على تطبيق التقنية لأن الدورى المصرى لكرة القدم أصبحت قيمتة الاقتصادية عالية جدا من حيث عقود اللاعبين والمدربين وتكلفة إقامة المباريات في

الاستادات وعقود الرعاية والبث التلفزيوني ولابد من حصول كل فريق علي حقة واكد ان تقنية الفار يتم بالتوازي مع أهمية تطوير الحكم للياقتة البدنية والمهارية.

وأكد جمال الغندور للدكتور جمال محمد علي أنه سوف يتم الاستمرار في تدريب ومنح الرخصة لباقي المدربين المصريين حتي لا تتأثر عملية التطبيق مستقبلا باعتزال أو عدم توفيق عدد من المتدربين الحاليين.