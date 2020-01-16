اونلاين | مشاهدة مباراة الامارات والاردن بث حي كاس الامم الاسيوية تحت 23 عام مباراة الاردن والامارات

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مشاهدة بدون توقف مباراة الاردن والامارات الان بث حي مباراة الاردن والامارات في مباراة حاسمة ضمن الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة في تايلاند، والمؤهلة إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، يتواجه منتخب الأردن أمام منتخب الإمارات العربية المتحدة، في مباراة قد تحدد مصيرهما في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

شاهد الان مباراة الاردن والامارات ويتقاسم المنتخبان العربيان صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، لكن منتخب الإمارات يتفوق بفارق الأهداف عن منتخب الأردن، فيما يحتل منتخب فيتنام المركز الثالث برصيد نقطتين، ويواجه منتخب كوريا الشمالية متذيل الترتيب بدون رصيد، ويحمل شباب فيتنام فرصة كبرى من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني من أمم آسيا للشباب.

بث مباشر مباراة الاردن والامارات المنتخبان العربيان، وفي حالة فوز أحدهما سيضمن التأهل إلى الدور الثاني، فيما سيكون مصير المنتخب الآخر معلقًا بأقدام لاعبي فيتنام، ونتيجة مواجهتهم أمام كوريا الشمالية، أما في حالة تعادل «النشامي» أمام «الأبيض»، فإنهما قد يتأهلان سويًا في حالة فوز فيتنام بهدف وحيد، أو تعرضه لنتيجة سلبية، سواء بالتعادل أو الخسارة.

بدون توقف مباارة مباراة الاردن والامارات تعادل منتخب الإمارات أمام منتخب فيتنام سلبيًا في الجولة الأولى، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الثانية على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 2-0، فيما حقق منتخب الأردن الفوز على شباب كوريا الشمالية بنتيجة 2-1، قبل تعادلهم أيضًا سلبيًا أمام فيتنام.

بث حي الان مباراة الاردن والامارات موعد مباراة الأردن والإمارات:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت القاهرة.

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ملعب مباراة الأردن والإمارات:

شاهد من المنزل مباراة الاردن والامارات اليوم الخميس تقام المباراة على ملعب شانج أرينا في مدينة بوريرام التايلاندية، والذي تتسع مدرجاته لأكثر من 32.5 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة الأردن والإمارات:

تذاع المباراة عبر قناة الكاس 3 اتش دي، وقناة بين سبورتس اتش دي 5.

مباراة الاردن والامارات معلق مباراة الأردن والإمارات:

يتولى سمير اليعقوبي مهمة التعليق على المباراة عبر قناة الكاس 3