اونلاين | مشاهدة مباراة الامارات والاردن بث مباشر الامارات أمام الاردن في كاس اسيا للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الامارات والاردن بث مباشر الامارات أمام الاردن في كاس اسيا للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الامارات والاردن بث مباشر مباراة الامارات موعد مباراة الامارات والاردن، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره منتخب الاردن، في مباراة هامة وقوية ومثيرة للغاية بين المنتخبين، في المباراة المقرر لها بين الإمارات والأردن، في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع بتوقيت السعودية، عصر يوم الخميس، الموافق 16 يناير الجاري، على ملعب شانغ أرينا في تايلاند، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس أسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والمقامة في تايلاند وتستمر حتى يوم 22 يناير الجاري.

مشاهدة مباراة الامارات والاردن وكان منتخب الإمارات قد تعادل مع فيتنام سلبيًا في الجولة الأولي من البطولة، فيما حقق منتخب الاردن الفوز على كوريا الشمالي بهدفين مقابل هدف، ويحتل منتخب الأردن صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب فيتنام في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة فقط، متساويًا مع منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث، ويتذيل المنتخب الكوري الشمالي المجموعة بدون نقاط وحيدة.

بث حي مباراة الامارات والاردن القنوات الناقلة لمباراة الامارات والاردن، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين الامارات والاردن، عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لمباريات كأس أسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.