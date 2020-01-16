اونلاين | مشاهدة مباراة الإمارات والأردن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD في كأس آسيا تحت 23 سنة LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الإمارات والأردن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD في كأس آسيا تحت 23 سنة LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة حاسمة ضمن الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة في تايلاند، والمؤهلة إلى منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، يتواجه منتخب الأردن أمام منتخب الإمارات العربية المتحدة، في مباراة قد تحدد مصيرهما في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

ويتقاسم المنتخبان العربيان صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، لكن منتخب الإمارات يتفوق بفارق الأهداف عن منتخب الأردن، فيما يحتل منتخب فيتنام المركز الثالث برصيد نقطتين، ويواجه منتخب كوريا الشمالية متذيل الترتيب بدون رصيد، ويحمل شباب فيتنام فرصة كبرى من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني من أمم آسيا للشباب.

المنتخبان العربيان، وفي حالة فوز أحدهما سيضمن التأهل إلى الدور الثاني، فيما سيكون مصير المنتخب الآخر معلقًا بأقدام لاعبي فيتنام، ونتيجة مواجهتهم أمام كوريا الشمالية، أما في حالة تعادل «النشامي» أمام «الأبيض»، فإنهما قد يتأهلان سويًا في حالة فوز فيتنام بهدف وحيد، أو تعرضه لنتيجة سلبية، سواء بالتعادل أو الخسارة.

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وتعادل منتخب الإمارات أمام منتخب فيتنام سلبيًا في الجولة الأولى، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الثانية على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 2-0، فيما حقق منتخب الأردن الفوز على شباب كوريا الشمالية بنتيجة 2-1، قبل تعادلهم أيضًا سلبيًا أمام فيتنام.

موعد مباراة الأردن والإمارات:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب شانج أرينا في مدينة بوريرام التايلاندية، والذي تتسع مدرجاته لأكثر من 32.5 ألف متفرج، وتذاع المباراة عبر قناة الكاس 3 اتش دي، وقناة بين سبورتس اتش دي 5، ويتولى سمير اليعقوبي مهمة التعليق على المباراة عبر قناة الكاس 3، فيما يتولى حسن العيدروس مهمة التعليق عبر قناة بين سبورتس 5.