اونلاين | «live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الهلال مباشر ksa

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الهلال مباشر ksa والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الاتفاق، اليوم، الخميس، على ملعب الملك سعود، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة الهلال والاتفاق في تمام الخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، السادسة وخمس دقائق بتوقيت الرياض، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الهلال ضد الاتفاق:

Advertisements

ويسعى فريق الهلال لمواصلة صحوته المحلية في الفترة الأخيرة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز تذكرة الصعود إلى الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر يطمح فريق الاتفاق، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، وطرد الزعيم من مسابقة الكأس.

وكان الهلال تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الفيصلي بركلات الترجيح، بينما تأهل الاتفاق بعد اكتساح أحد بسبعة اهداف مقابل هدف.