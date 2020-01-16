رياضة | تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاعلامي فيصل زيدان لتقديم حلقة جديدة من برنامج ONE_TOUCH?، الذي يقدمه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة أبرز تفاصيل اليو بادجى صفقة الاهلى الجديدة، كما سيتم مناقشة أهم الأزمات التي قد تواجها القمة بين الأهلي والزمالك.

فيما تتناول الحلقة حقيقة تفكير حسام عاشور في الاعتزال، ومصيره مع النادي الأهلي وأبرز بدائله في قائمة الفريق الأبيض.

زيدان يعرض أيضا فى هذه الحلقة استراتيجيات تطبيق الفار وكيف سيتم تطبيقه فى مصر، كذلك يفتح ملف المصابين فى الاهلى ومواعيد عودة كل منهم