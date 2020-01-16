رياضة | بديل سواريز.. 3 حلول أمام كيكي سيتين لتعويض غياب الأوروجوياني عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل سواريز.. 3 حلول أمام كيكي سيتين لتعويض غياب الأوروجوياني عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه كيكي سيتين، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، اختبارًا صعباً في أول لقاء له تحت القيادة الفنية للعملاق الكتالوني.

كيكي سيتين مديراً فنياً للبارسا

وكان نادي برشلونة قد أعلن عن تعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق مدربا للفريق لمدة موسمين ونصف، خلفا لـ إرنستو فالفيردي.

سبب إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

جاء سبب إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة، سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة مع الفريق الكتالوني، كان آخرها الهزيمة من فريق أتليتكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

سواريز يضع سيتين في مأزق قبل ضربة البداية

حيث يواجه كيكي سيتين، مشكلة كبيرة في أول لقاء له أمام غرناطة، بسبب غياب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن برشلونة لمدة لا تقل عن 4 أشهر، بسبب الإصابة في الركبة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز الحلول أمام كيكي سيتين، لتعويض غياب سواريز عن برشلونة.

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ميسي "المنقذ"

قد يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو المنقذ للمدرب الإسباني، حيث سيلعب ميسي في مركز المهاجم، ولكن سيفقد ذلك خطورة ميسي خارج منطقة الجزاء، وفي حال رجوعة إلى استلام الكرة من وسط الملعب، سيترك فراغاً كبيراً في منطقة الجزاء.

جريزمان "الحل الأقرب"

دائماً ما كان يشارك النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في مركز المهاجم مع منتخب الديوك، أو مع أتلتيكو مدريد فريقه السابق.

"الشاب" إنسو فاتي

هناك حل أخر أمام كيكي سيتين، وهو إشراك اللاعب الإسباني الشاب إنسو فاتي، في مركز المهاجم الصريح، وهو يجيد اللعب برأسة وكذلك يمتلك التسديدات الجيدة.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.