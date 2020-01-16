رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم منافسات الدوري الإنجليزي، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتشهد الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من المواجهات القوية يأتي على رأسها قمة ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد، في مباراة لن تكون سهلة على متصدر البريميرليج في ملعب "أنفيلد رود" معقل الريدز.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفورد × توتنهام، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

برايتون × أستون فيلا، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

مانشستر سيتي × كريستال بالاس، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

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وست هام يونايتد × إيفرتون، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

أرسنال × شيفيلد يونايتد، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

نوريتش سيتي × بورنموث، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ساوثهامبتون × وولفرهامبتون، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

نيوكاسل × تشيلسي، تقام المباراة يوم السبت 18/1، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

بيرنلي × ليستر سيتي، تقام المباراة يوم الأحد 19/1، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.

ليفربول × مانشستر يونايتد، تقام المباراة يوم الأحد 19/1، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.