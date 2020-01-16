رياضة | مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو نادي ريال مدريد تراجعوا عن فكرة التعاقد مع الصفقة البديلة للفرنسي بول بوجبا في الفترة المقبلة.

وكان الريال يخطط لضم لاعب وسط نابولي، فابيان رويز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، أن ريال مدريد سيركز خلال الأشهر القليلة المقبلة لتعزيز خط وسطه في الصيف، وهناك العديد من الأسماء المطروحة في السوق أمثال الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام، والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ويبدو أن المسار المؤدي إلى فابيان رويز يمثل أولوية في نظر إدارة مدريد، ولكنه حالة معقدة بالنظر إلى حقيقة أن ناديي نابولي وريال مدريد ليس لديهما نفس الاستراتيجية.

وتابع الموقع الإسباني، أن ريال مدريد ليس لديه نية في دفع ثمن باهظ لشراء فابيان رويز في الصيف المقبل، ويود الانتظار حتى يقترب اللاعب من نهاية عقده، الذي يستمر حتى عام 2023، من أجل بدء إجراءات نقله من نابولي.