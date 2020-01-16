رياضة | بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي للتعاقد معه حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وبات أزارو مرشحا للرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي لقيد السنغالي أليو بادجي بدلا منه في قائمة الفريق.

وتعرض أزارو لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه، واستغل مسئولو الزمالك رغبة الأهلي في التخلص من اللاعب لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد بدلا منه في التفاوض معه والتأكيد على الرغبة في الحصول على خدماته.

وتلقى اللاعب بعض الاتصالات من إدارة الزمالك في الأيام الماضية وشددوا على تمسكهم الكامل بالصفقة والثقة في قدراته وعودته لفورمته حال الانضمام للفريق.