رياضة | خبر سار من كارتيرون لـ"بدلاء الزمالك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار من كارتيرون لـ"بدلاء الزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تحفيز جميع اللاعبين والشد من آزرهم خلال الفترة المقبلة.



وعلى الرغم من الاعتماد على سياسة التدوير لكن بعض اللاعبين غابوا عن المشاركة تمامًا وعلى رأسهم كريم بامبو ومحمد عنتر ومحمد عواد في الفترة الماضية.



وأكد المدرب أن الفرصة متاحة للجميع بشرط التركيز والاجتهاد والالتزام في التدريبات، مشيرًا إلى أنه يتبع سياسة التدوير ولا يعتمد على تشكيل ثابت وهو ما يجعل الباب مفتوح أمام الكل، وأوضح أن المعيار الأساسي لديه هو الاجتهاد فقط من أجل مصلحة الفريق، مشددًا على أن الموسم الكروي لازال طويل من الأساس.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري.



وتغلب الأبيض على فريق الجونة بثنائية نظيفة عن طريق شيكابالا ومحمد أوناجم في الجولة الـ13 من المسابقة.