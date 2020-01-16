رياضة | أول اختبار لكيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول اختبار لكيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة أول اختبار له يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف فريق غرناطة في الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

وبعدما تم تقديمه لوسائل الإعلام الثلاثاء الماضي، كبديل لإرنستو فالفيردي، سيكون المدرب الإسباني المخضرم في موقف غريب بالنسبة له حيث سيقود فريقاً يحتل صدارة الدوري.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، إذ يملك الفريقان 40 نقطة من 19 مباراة.

وقال سيتين: "تحدثت مع فالفيردي لمناقشة بعض الأشياء، لأن هناك العديد من الأشياء التي قام بها مع الفريق ستكون مفيدة بالنسبة لي، أشكره على تركه لي هذا الفريق في صدارة جدول الترتيب".

وبينما فاز فالفيردي بلقبين للدوري في موسمين كاملين بالنادي، كان هناك منذ فترة طويلة مخاوف إزاء طريقة لعب الفريق.

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وأضاف سيتين: "دائماً ما يكون هناك حافزاً جيداً عندما يصل مدرب جديد لتدريب أي فريق..صحيح أن هذا الأمر في بعض الأحيان من الممكن أن يتلاشى، ولكن يجب أن نحاول الاحتفاظ به".

وتابع: "مقتنع أن بإمكاني نقل الأفكار التي أحبذها وأن كل شيء من الممكن أن يتحسن للأفضل، الهدف الرئيسي بدون شك هو الفوز بكل ما يمكن".

وأكد: "هذا النادي يتطلب أن تصبح أفضل في كل عام وأن تفوز بأكبر عدد من الألقاب الممكنة، بالإضافة للعب بطريقة جيدة".

وبعد بدأ فريق غرناطة الموسم بشكل جيد إذ تصدر جدول الترتيب بعد مرور عشر جولات، تراجع الفريق للمركز العاشر.

وستكون الفرصة متاحة لفريق ريال مدريد أن يتصدر الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة بشكل مؤقت، إذا فاز على ضيفه إشبيلية في المباراة التي تقام بعد غد السبت.