رياضة | الأهلي يستعيد أليو ديانج أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد أليو ديانج أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى لاعب الوسط المالي من الإجهاد في عضلة السمانة والذي تعرض له في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي بالجولة الرابعة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن ديانج جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم من الفوز في 11 مباراة متتالية.

