رياضة | لاعبو دمنهور ينتظرون صرف مستحقاتهم قبل مواجهة البلدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو دمنهور ينتظرون صرف مستحقاتهم قبل مواجهة البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، الحصول علي مستحقاتهم المالية، من مجلس إدارة نادي دمنهور، قبل إنطلاق منافسات المجموعة الثالثة، من القسم الثاني.

ويحق للاعبي دمنهور الحصول علي قسط يناير10% وثلاثة مكافأت من الدور الأول ومرتب شهر ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق دمنهور، مع نظيره، فريق بلدية المحلة يوم الثلاثاء القادم .

Advertisements

ويأمل اللاعبين من مجلس إدارة دمنهور، الإستجابة وصرف مستحقاتهم المالية، عقب إنتقال زميلهم وحيد محسن، إلى فاركو مقابل 250 ألف جنية، وأيضاً الحصول من قبل، علي سلفة 500 ألف جنية من محافظ البحيرة .

وكان نادي دمنهور قد وافق مؤخراً على إنضمام الاعب وحيد محسن صانع ألعاب الفريق لنادي فاركو، لحل الأزمة المالية لفريق الكرة وتخصيص مبلغ للصرف علي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالاستمرار في المنافسة بقوة علي الصعود لدوري الممتاز رغم قوة وشراسة المنافسة مع أندية جماهيرة وأندية أخري صاحبة أمكانيات مادية كبيرة جدا وتسعي مبكرا لحجز بطاقة الصعود لدوري الأضواء والشهرة أمثال فاركو وغرل المحلة وبلدية المحلة والرجاء والمنصورة .

وتعاقد دمنهور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع ثلاثة لاعبين، وهم، عمرو نبيل مدافع بيلا السابق ورياض حسين صانع ألعاب الأوليمبي ومصطفى سمارة اعارة 6 شهور من فريق الإعلاميين .

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة عقب ختام منافسات الدور الأول، للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.