رياضة | عاجل.. وليد أزارو يغيب عن تدريب الأهلي تمهيدا للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وليد أزارو يغيب عن تدريب الأهلي تمهيدا للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريب الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد استبعد اللاعب من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمباراة الأمس أمام طنطا والتي فاز فيها المارد الأحمر بخمسة أهداف دون رد.

وجاء غياب أزارو ليؤكد من الأنباء التي خرجت من النادي الأهلي عن اقترب النادي من فسخ تعاقده معه لإفساح مكان في القائمة للوافد الجديد أليو بادجي والذي تم التعاقد معه لتدعيم هجوم الأهلي.

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واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، حيث رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب مواجهة طنطا بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس ولقاء المقاولون العرب المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم من الفوز في 11 مباراة متتالية.