رياضة | الكاف: لا تغيير في موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف: لا تغيير في موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمادة شادي المنسق الإعلامي للشركة الراعية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد لقاء الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شادي أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد يوم 24 من الشهر الجاري موعدًا للقاء الزمالك ومازيمبي بشكل نهائي.

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

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وأوضح شادي في تصريحات خاصة أن الكاف حدد بشكل نهائي يوم 24 من الشهر الجاري للقاء الزمالك ومازيمبي، بجانب يوم 26 من الشهر ذاته لمواجهة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ولا تغيير في موعد اللقائين والقرار نهائي ولا تعديل فيه.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري.

وتغلب الأبيض على فريق الجونة بثنائية نظيفة عن طريق شيكابالا ومحمد أوناجم في الجولة الـ13 من المسابقة.