زيادة وزن إيدين هازارد 5 كجم.. واللاعب يعترف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترف النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بأنه ترك المجال لنفسه للاستمتاع بالأجازة الصيفية، مما تسبب في زيادة وزنه، بعد الانتقال إلى الملكي، قبل انطلاق هذا الموسم.

اللاعب البلجيكي، الذي انتقل أخيراً إلى ريال مدريد من تشيلسي بعد فترة طويلة من المفاوضات مقابل 100 مليون أورو (111.3 مليون دولار) الماضي، أثار جدلاً عندما ظهر بوزن زائد قبل انطلاق الموسم.

مجلة “سبورت فوت” البلجيكية نقلت عن اللاعب تصريحات قال فيها: “هذا صحيح، لا أستطيع أن أكذب عندما أكون في أجازة فإنها تكون أجازة، زاد وزني 5 كيلوجرامات في الصيف، أنا ممن يزيد وزنهم بسرعة جداً، ثم أفقد ذلك بسرعة جداً.

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لاعب تشيلسي السابق أضاف، عندما كنت في فريق ليل الفرنسي كان وزني 72 كيلوجراماً، لكن بعد ذلك زادت عضلاتي وأصبحت 75 كيلوجراما، في يوم سيئ يمكن أن يصبح وزني 77 كيلوجراماً، في الصيف وصل وزني إلى 80 كيلوجراماً، لكني فقدت هذه الزيادة بعد 10 أيام.

وربما بسبب الوزن الزائد، بدأ هازارد صاحب الـ 28 عاماً، الموسم بشكل متوسط ولم يسجل أي هدف حتى هز الشباك في الفوز على غرناطة 4-2 في شهر نوفمبر الماضي.

هازارد بدأ في استعادة مستواه بعد ذلك، لكنه يغيب عن الملاعب منذ إصابته خلال التعادل مع باريس سان جيرمان 2-2، في دوري أبطال أوروبا في 26 نوفمبر الماضي.