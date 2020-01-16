ما علاقة كريستيانو رونالدو بالتزوير؟.. «يويفا» يجيب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على ما أثير مؤخرا بعد عدم وجود اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا لعام 2019.
”يويفا”، نفى تزوير التصويت الذي أحرج نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولم يضعه ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا لعام 2019.
صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن الاتحاد الأوروبي نفى هذه الاتهامات، موضحا أن التشكيلة هذا العام اختيرت لتعكس أصوات الجماهير بشكل متوازٍ مع إنجازات اللاعبين في بطولات “يويفا”.
كريستيانو رونالدو كان قد حصل على أصوات أقل من الثلاثي، لاعب ليفربول السنغالي ساديو مانيه، ولاعب بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليحتل المركز الرابع، مما جعل الاتحاد الأوروبي يعدّل على الخطة من 4-3-3 إلى 4-2-4 للدفع برونالدو بدلاً من لاعب تشيلسي نجولو كانتي.
التشكيلة المثالية لعام 2019:
حارس المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك وماتياس دي ليخت
الوسط: كيفن دي بروين وفرينكي دي يونج
الهجوم: ليونيل ميسي، ساديو مانيه، روبرت ليفاندوفسكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
كريستيانو رونالدو، كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي “جلوب سوكر” العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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