مدرب برشلونة الجديد.. من مزارع الأبقار إلى قلعة «كامب نو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عينت إدارة برشلونة مؤخرا كيكي سيتين، مديرا فنيا لفريق الكرة الأول، وذلك بعد تدهور النتائج وسوء الأداء مؤخرا بقيادة أرنستو فالفيردي.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فإن كيكي سيتين اعتاد التنقل بين مزارع الأبقار بدلا من الظهور في واحد من أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، لكن مدرب برشلونة الجديد تعهد بتطبيق أسلوب هجومي شرس مع الفريق الكتالوني.

سيتين قضى معظم مسيرته التدريبية في الدرجات الأدنى في إسبانيا، لذا لا يمكن لومه إذا شعر بالتوتر مع تولي قيادة فريق يزخر بمجموعة من أعلى المواهب في العالم وعلى راسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

Advertisements

المدرب الجديد لبرشلونة البالغ من العمر 61 عاما، حريص على إظهار أن ماضيه التدريبي المتواضع لن يمنعه من ترك بصمة مع بطل إسبانيا في “كامب نو”.. وقال: بالأمس كنت أمشي بالقرب من أبقار في بلدتي واليوم أدرب أفضل لاعبي العالم في ملعب برشلونة.

كيكي أضاف، إنه ناد عملاق ولا يمكن أن أجد فرصة أفضل من هذه، ولم أتخيل نفسي هنا في أكثر أحلامي جموحا، لذا أود التعبير عن امتناني لمنحي هذه الفرصة، وأنا متحمس لخوض هذا التحدي.

وتابع:”لدي أفكار واضحة جدا، سأستمع إلى الجميع لكن من الصعب إقناعي بتغيير أساليبي، أنا أكبر مدافع عن فريقي وسأموت مع هذه الأفكار.

اختيار سيتين جاء مفاجأة نظرا لقلة شهرته خارج إسبانيا، لكن سمعته وفلسفته الهجومية حمست الجماهير التي تشعر بأن برشلونة فقد بريقه.