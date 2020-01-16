دخان حرائق أستراليا يجبر ماريا شارابوفا على الانسحاب من مباراة استعراضية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اضطرت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، إلى الانسحاب من مباراة استعراضية، أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية، بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق التي ضربت شرق البلاد.

النجمة البالغة من العمر 32 عاما، طلبت وقتا مستقطعا عندما كانت متعادلة في المجموعة الثانية 5-5 بعد خسارتها الأولى 6-7 مع الألمانية لاورا سيغموند، زاعمة أن اللاعبات يتنشقن الدخان.

إدارات الإطفاء في أستراليا كانت قد أعلنت نجاحها في كبح أقوى حريق ضخم عرفته البلاد، والذي بقي لثلاثة أشهر خارجا عن السيطرة، فيما يتوقع أن يبدأ هطول الأمطار قريبا في المناطق المنكوبة ليخفف ذلك من كثافة الحرائق.

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دخان الحرائق المتسبب في تدهور نوعية الهواء في ملبورن، أدى إلى تعليق منظمي بطولة أستراليا المفتوحة التمارين المقررة تمهيدا لأولى البطولات الأربع الكبرى.

ماريا شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، والتي لعبت بمساعدة ضمادة لاصقة لتسهيل التنفس، وصفت ظروف اللعب بـ”القاسية”، موضحة أنها عانت نوبات سعال في نهاية المجموعة الثانية.

حاملة لقب 5 بطولات كبرى والتي تراجعت إلى المركز 145 عالميا بسبب معاناتها مع الإصابات، قالت: طلب منا حكم الكرسي أن نخوض شوطا إضافيا، من وجهة نظري كان القرار الانسحاب حكيما.

شارابوفا كانت قد حصلت على دعوة من المنظمين للمشاركة في أستراليا المفتوحة، من جهتها، وصفت سيغموند الدخان بأنه: اخترق بُنيتي، هذه أول مرة ألعب في ظروف مشابهة وأقر بأني شعرت بها في المجموعة الثانية.. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.