جوارديولا لا يجيد القيادة.. حطم 4 سيارات باجمالي 600 ألف دولار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في تدمير عددا من السيارات منذ قدومه إلى العمل في الدوري الإنجليزي.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن جوارديولا دمّر 4 سيارات منذ وصوله إلى مانشستر سيتي عام 2016، بقيمة 460 ألف جنيه إسترليني (نحو 600 ألف دولار أمريكي)، ما اضطر إدارة النادي إلى توفير سيارة بديلة من أجل تنقلاته حين تتعرض سيارته للضرر.

جوارديولا البالغ من العمر 48 عاما، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، يعد من أمهر المدربين لقيادة الفرق الكروية، لكنه يبدو أنه يحتاج إلى دروس في قيادة السيارات.

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جوارديولا، دمر خلال السنوات الثلاث الماضية 4 سيارات ما بين Mercedes GLE سوداء تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني، وRange Rover قيمتها 150 ألف جنيه، وBentley GTX700 الفضية بقيمة 200 ألف جنيه، وأخيرا Mini Cooper بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني.

ووصل مجموع قيمة السيارات التي دمرها جوارديولا واضطر لتغييرها إلى مبلغ 460 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل تقريبا 600 ألف دولار.

الصحيفة ذكرت أن مدرب برشلونة السابق معروف عنه أنه ليس بالسائق الجيد منذ أن كان مدربا في النادي الكتالوني، ومازال يواصل كوارثه في القيادة بشوارع مانشستر.

مصدر مقرب من جوارديولا قال في تصريحات، جوارديولا رائع في الكثير من الأمور داخل وخارج الملعب، لكن قيادة السيارة ليست إحداها.