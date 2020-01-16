عشيقة ألكسندر لاكازيت تفضح خيانته لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت فوندا جيديك عشيقة النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، فضح علاقتها معه في وسائل الإعلام، بعد أن فقدت الأمل في إمكانية تخلي اللاعب عن صديقته الأخرى، مانون موجافير، التي تعمل في مجال التجميل.

ألكسندر لاكازيت، يبدو أنه ورط نفسه عندما خان صديقته، مانون موجافير، التي ترتبط به منذ خمس سنوات، مع فتاة تعمل في ملهى ليلي.

صحيفة “ذا صن” البريطانية كشفت علاقة لاكازيت البالغ من العمر 28 عاما بالفتاة فوندا جيديك، التي تعرف عليها أثناء سهرة في ملهى ليلي، وبدأ يقيم علاقة معها داخل فندق تبلغ قيمة الإقامة فيه لليلة واحدة مبلغ 1500 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2000 دولار.

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علاقة فوندا مع اللاعب تعود إلى أواخر عام 2018، أي بعد عام من انتقاله لصفوف أرسنال قادما من ليون الفرنسي بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني.

فوندا قالت في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية، أثناء قضاء سهرتنا، وجدته يعترف لي بأنه مرتبط بامرأة أخرى على علاقة بها منذ فترة طويلة، لقد تعرضت لصدمة كبيرة، هو يعرفها منذ 5 سنوات وانتقلت للعيش معه في لندن.

فوندا أكدت أنهما استمرا بعد ذلك في اللقاء على وعود أن يكون لهما مستقبلا معا، خاصة أن لاكازيت قام بتقديمها لأصدقائه وعائلته، وكان يتواصل معها أثناء قضاء إجازته الصيف الماضي مع صديقته موجافير.

يشار إلى أن اللاعب سبق له اللعب لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، وسجل معه 129 هدفا في 275 مباراة، وخاض مع أرسنال 107 مباريات سجل فيها 42 هدفا.