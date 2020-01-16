الامارات | سلطان محمد صالح حكما لنهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان محمد صالح حكما لنهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، طاقم تحكيم بقيادة الحكم سلطان محمد صالح ، حكما لإدارة مباراة نهائي كأس الخليج العربي المقررة غدا الجمعة بين فريقي شباب الأهلي والنصر على ملعب الوصل في زعبيل، إذ ضم الطاقم التحكيمي كلا من الحكمين المساعدين زايد داوود وأحمد العبدولي وخالد ناجم حكما رابعا وأحمد سالم خلفان حكما للفيديو بجانب عيسى خليفة وأحمد الراشدي مساعدي حكم فيديو. ويعد سلطان محمد صالح من الحكام المميزين وظهر في الفترة الأخيرة بمستوى تحكيمي متطور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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