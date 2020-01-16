شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رسميًا التعاقد مع «بادجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن النادي الأهلي رسميًا التعاقد مع مهاجم رابيد فيينا النمساوي أليو بادجي بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف. وأوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أن الصفقة ستكون فاعلة بداية من الشهر الجاري. وأكد الموقع الرسمي للنادي وصول اللاعب بصحبة «توفيق»، مساء اليوم، إلى القاهرة، ليخضع السنغالي للكشف الطبي، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق.

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