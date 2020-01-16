شكرا لقرائتكم منتخب مصر لليد يفوز على غينيا 39/22 فى افتتاحية كأس الأمم الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 39 / 22 فى إفتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 و التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطنى على غينيا 19 /10 فى شوط شهد تفوق ملحوظ للفراعنة.

ويلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية ويسعى منتخب مصر إلى إستعادة لقب أمم أفريقيا و الذى غاب عنه النسخة الماضية التى أقيمت بالجابون، حيث أن أخر لقب حصدته مصر جاء عام 2016 .

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وطالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.