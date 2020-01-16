شكرا لقرائتكم سمير عثمان: حكام مصر غير مؤهلين لتطبيق تقنية الفيديو فى الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع سمير عثمان فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" قائلاً:"الأمر لا يقتصر على المحاضرات فقط، وفي رأيي لا يمكن تطبيق تلك التقنية خلال 28 يومًا"، مضيفا أنه كان أمامنا فرصة ذهبية للعمل على تلك التقنية خلال فترة توقف الدوري قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، فالوقت كان يسمح بذلك.

وأردف الحكم الدولى السابق: "أقترح تطبيق نظام الـ(off line) في منافسات الدور الثاني بالدوري، على أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية الموسم الجديد، لإعطاء الحكم فرصة كاملة للتدريب"، يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو اللجنة الخماسية أن تطبيق تقنية الـvar سيكون فى كل مباريات الدوري منذ بداية تطبيقه حتى نهاية الموسم الجارى، فى جميع المباريات وليس فى مباريات بعينها.

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وشدد مسئولو الجبلاية أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل تكاليف تقنية الـvar كاملة ولن تتحمل الأندية أو وزارة الرياضة أى مستحقات وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ VAR بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمنى الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أى اقتراحات لها فى هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم فى نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.